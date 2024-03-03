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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حاسبات بني سويف الأهلية تفوز بكأس رئيس الجامعة في دوري عباقرة الكليات

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، نتيجة مسابقة دوري المعلومات الثقافية، حيث فازت كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول وكأس رئيس الجامعة في دوري عباقرة كليات وبرامج الجامعة الأهلية، وجاءت كلية الطب البشري في المركز الثاني، والتمريض في المركز الثالث.

أقيمت المسابقة تحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الاكاديمي، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومحمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة بني سويف الاهلية، وبمشاركة  110  طالب وطالبة من طلاب برامج وكليات جامعة بني سويف الاهلية.

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ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للطلاب الفائزين وكلياتهم، والشكر للقائمين علي المسابقة التي تمت علي مدار 10 أيام، مؤكداً حرص الجامعة علي تشجيع الطلاب للمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية، و تنمية المواهب الشابة وتثقيف الذات من خلال الاطلاع علي  المعلومات في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية، لأن الجامعة ليست مقراً للمحاضرات والتحصيل العلمي والبحث العلمي فقط بل منبراً للثقافة والفنون والعلوم.

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