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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 113 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

صدى البلد

       
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير  العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات التي بدأت  "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف 


جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير،الذي  يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة  إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، قد وصل إلى 113حالة تعد (73 على 8362 متر من  أراضي أملاك الدولة + 40على فدان و19 قيراط أرض زراعية خاصة ) وذلك بعد مرور أسبوع على انطلاق المرحلة الثانية  يوم السبت   27 يناير الماضي  وحتى الخميس الماضي

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جدير بالذكر  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الجاري" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، ،تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس،و تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  

 

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