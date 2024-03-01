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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

افتتاح مسجد الفتح بالواسطى في بني سويف

صدى البلد

افتتح  اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف نائباً عن الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف، والدكتور محمد عزت أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مسجد الفتح - عزبة أبو النور - هرم ميدوم بالواسطي ضمن خطة الإحلال والتجديد،  وذلك بحضور   السفير غانم صقر سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية،  وسلوى فريج العنزي مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية ببني سويف اليوم الجمعة .


يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /  7 / 2023 م حتى تاريخه ( 658) مسجدًا منها ( 519 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 139 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 1 / 3 / 2024 م عدد ( 11680 ) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (277) مليون جنيه.

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