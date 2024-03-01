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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يفتتحان التشغيل التجريبي لسوق السيارات ببياض العرب

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور محمد مختار جمعة ، التشغيل التجريبي ، لسوق السيارات الذي أقامته المحافظة بمنطقة ببياض العرب ، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، وذلك في حضور : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، وعدد من أعضاء مجلس النواب
وعقب الافتتاح،تجول المحافظ والوزير داخل السوق ،البالغ مساحته 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية ويستوعب أكثر من 200 سيارة، وذلك بعد دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية وذلك ضمن خطة المحافظة وجهودها الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة

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وأشار المحافظ إلى أنه تم اختيار "يوم الجمعة" لعقد السوق ، باعتباره يوم عطلة رسمية يستطيع خلاله المواطن التحرك دون تأثير على عمله باعتبار أن المستهدف الأول من المشروع هو المواطن،مشيرا إلى تكليفاته للمختصين بالتنسيق مع مشروع المواقف لتوفير وسيلة نقل من موقف محيي الدين لموقع السوق ، والإعلان عن عقد ومكان السوق من خلال بوسترات دعائية في الأماكن الحيوية و الجماهيرية ، فضلاً عن الإعلان على صفحة المحافظة والمراكز التكنولوجية وغيرها

وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود خاصة في المراحل الأولية لتشغيل السوق ، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع ، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة ، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة مع المرونة في تحديد موعد ومدة عقد السوق بشكل أسبوعي، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز نظراً لقربه من محور عدلي منصور شرقاً وتقاطعه مع طرق إقليمية رئيسية مثل الصحراوي الشرقي القديم والطريق الحر والمنطقة الصناعية ، فضلاً عن سهولة الوصول إلى مجمع المواقف الجاري إنشاؤه أسفل كوبري المحور في الناحية الغربية بمدينة بني سويف.

الجمع التكنولوجي الدكتور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد هاني الدكتور عاصم العرب العا الدين الدكتور عاصم سلامة الخدمات الاساسية الدفع الدكتور محمد هاني غنيم

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