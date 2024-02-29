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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراجعة خطة استعدادات بني سويف لعيدها القومي

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

 

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد السيد بلال حبش نائب المحافظ "اليوم" اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة  ومراجعة خطة استعدادات المحافظة لعيدها القومي للعام الحالي مارس 2024،وذلك بحضور الدكتور محمد جبر معاون المحافظ _منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف ، ومسؤولي القطاعات والجهات التنفيذية المعنية

وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ ، خطط واستعدادات  الجهات المشاركة  والبرامج والفقرات التى تشارك بها في فعاليات العيد القومي للمحافظة ، والتي من المقرر أن تبدأ منتصف الأسبوع المقبل ، وتشمل تقديم فقرات فنية وعروض غنائية وترفيهية ، بجانب مراسم وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال.

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حيث أكد نائب المحافظ على تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بتضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المشاركة ، ومراجعة مهام وتكليفات كل جهة والفقرات والعروض المزمع ان تشارك بها في مناسبة العيد القومي للمحافظة ، والتي ستبدأ أولى فعالياتها غداً ، بنقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد عمر بن عيد العزيز  عبر التليفزيون والإذاعة المصرية

 

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