نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم اجتماعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة " في بعض القطاعات بنطاق المحافظة، وتذليل المعوقات التي تعوق سير العمل بتلك المشروعات للانتهاء من كافة الأعمال ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، المهندس عبد الرحمن فوزي والمهندس محمد خلف من دار الهندسة، المهندس عامر عبد الحكيم من الهيئة القومية لمياه الشرب، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ أحمد إبراهيم عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع استعرض نائب المحافظ معدلات ونسب تنفيذ عدد من مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركزي ببا وناصر المشمولة بالمبادرة، والتي لم يتم الانتهاء الكامل من تنفيذها، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب انجازها ومطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية، مؤكدًا على سرعة تلافي ملاحظات التسليم للمشروعات المنتهية، وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدف تسليمها ودخولها الخدمة.