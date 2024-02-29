محافظ بني سويف يستعرض فرص الاستثمار مع وفد من سفراء دول أمريكا اللاتينية

استعرض محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم /الخميس/ مع عدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية بعض الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات القومية العملاقة، وذلك في مستهل زيارتهم للمحافظة.



وأشار المحافظ - في بيان - إلى أن الزيارة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنامي الحركة السياحية الوافدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والاستفادة من قوة مصر الناعمة اقتصادياً، بجانب إبراز جهود الحكومة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة وتوسيع الرقعة الزراعية.



ورحب غنيم بالسفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية"منسق الزيارة"، وسكرتير ثان مها العناني مكتب مساعد وزير الخارجية، ومايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ، ووفود سفراء وسفيرات دول ( بنما ، فنزويلا، كولومبيا، الأورجواي ، تشيلي، الأرجنتين، الإكوادور ، كوبا ، البرازيل ، المكسيك، الدومينيكان،الباراجواي، جواتيمالا، ألبيرو).



كما استعرض المحافظ المقومات السياحية والبيئية للمحافظة، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة ،لاسيما بعد تنفيذ حزمة من المشروعات والاستثمارات التي حدثت على أرض المحافظة خلال العشر سنوات الماضية.



من جانبهم، أعرب سفراء دول أمريكا اللاتينية عن سعادتهم بزيارة المحافظة وحفاوة الاستقبال، مشيرين إلى أهمية مثل تلك الزيارات للاطلاع على ما تتمتع به الدولة المصرية من سمات متنوعة، ومشروعات قومية، ومشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف في محافظات مصر.



ومن المقرر أن يصطحب المحافظ مسؤولى وزارة الخارجية ووفد السفراء لزيارة بعض المواقع والمشروعات بالمحافظة والتي تشمل الممشى السياحي وزيارة منطقة واحة وهرم ميدوم ومصنع شركة سامسونج بمركز الواسطى.

