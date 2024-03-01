وزير الأوقاف يلقيها من بني سويف.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتحمل عنوان: «الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن».

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف.

وأعلنت الأوقاف عن موضوعات ومساجد برنامج (المنبر الثابت) المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف خلال شهر مارس 2024م في جميع المحافظات، وذلك في عدد (1119) مسجد، وأماكن تنفيذ البرنامج ، وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء :24 شعبان 1445هـ، الموافق: 5 / 3 /2024م ، عن موضوع: (الاستعداد لشهر رمضان).

2- الاثنين :1 رمضان 1445هـ، الموافق: 11 / 3 / 2024م ، عن موضوع: ( فضائل الصيام).

3- الأربعاء :3 رمضان 1445هـ، الموافق: 13 / 3 / 2024م ، عن موضوع: (مبطلات الصيام) .

4- الاثنين 8 رمضان 1445هـ، الموافق: 18 / 3 / 2024م ، عن موضوع: (أحكام المسافر في نهار رمضان).

5- الأربعاء: 10 رمضان 1445هـ ، الموافق: 20 / 3 / 2024م، عن موضوع: (رمضان شهر الانتصارات)

6- الاثنين:15 رمضان1445 هـ ، الموافق: 25 / 3 / 2024م ، عن موضوع: (رخص الحامل والمرضع في رمضان) .

7- الأربعاء:17 رمضان 1445هـ ، الموافق: 27 / 3 / 2024م ، عن موضوع: (يوم بدر .. دروس وعبر) .

