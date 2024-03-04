ندوة تناقش إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بإعلام الخارحة

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الاثنين ندوة حول( إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية) وذلك تحت رعاية د. ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات د أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى حيث عقدت الندوة بمقر كلية التربية.
حضر الندوه كلا من ا.د/مصطفى محمود - المشرف على قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة الوادى الجديد وا .د/ ماهر زنقور - عميد كلية التربية وا.د/ نجوى واعر - وكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع و د/ محمد سعد - منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية و فريق يونى جرين متمثلا فى د/ محمد عبد المعتمد عبد الرسول - استاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب ود/ طاهر الحنان- استاذ المناهج بكلية التربية ود/ أية الفرجانى - استاذ بكلية الصيدلة ) كما شرف اللقاء بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث تناولت الندوة المحاور الآتية
*ضرورة محو الأمية المناخية
*شرح بعض المصطلحات البيئية مثل الطقس والمناخ والعناصرالمناخية والدورة المناخية التى تتغير فيها عناصر المناخ
*بداية ظهور التغيرات المناخية
*مفهوم الصوب الزجاجية للأرض والتى أدت إلى ارتفاع درجة حرارتها
*غازات الاحتباس الحرارى وأهمها غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان
*مصادر غاز ثانى أكسيد الكربون وأكثر الدول الملوثة للبيئة حيث تعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول
*أثر التغيرات المناخية على مصر وأهمها ذوبان الجليد الذى سيؤدى إلى اختفاء بعض الشواطئ مثل الإسكندرية وجزء من الدلتا
*انتشار بعض الأمراض نتيجة هجرة بعض الحشرات الناقلة للأمراض للبيئات الأخرى
*زيادة ضربات الشمس والاجهاد الحرارى وأمراض الحساسية
*التأكيد على ضرورة التكيف مع تلك التغيرات وذلك برفع الوعى البيئى والبحث عن الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
*أهمية زيادة المساحات الخضراء لزيادة نسبة الأكسجين
*الاعتماد على الاقتصاد الأخضر
*تضمين المناهج الدراسية فى المدارس والكليات لتغير سلوك الفرد تجاه البيئة.