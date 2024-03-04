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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السلوكيات البيئية ومواجهة التغيرات المناخية في ندوة بمركز النيل للإعلام بالوادى الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ندوة حول السلوكيات البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، بمقر كلية الزراعة جامعة الوادى الجديد بقيادة الدكتور ايمن كساب عميد الكلية.

والقى الدكتور حسين فراويز وكيل كلية الزراعة لشئون الطلاب، كلمة افتتاحية حول اهمية تعديل السلوكيات البيئية لمواجهة التغيرات المناخية ودور المواطن فى تعديل السلوكيات الخاطئة.

ونوه بدور كلية الزراعه فى خدمه البيئة والمجتمع المحلى بمحافظة الوادى الجديد من خلال الانشطة المختلفة.

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وتحدث فى الندوة  الدكتور  ياسر محمد عبد الموجود استاذ الجغرافية الاقتصادية المساعد بكلية الاداب جامعة الوادى الجديد، عن محاور الندوة التي دارت حول المقصود بالتغيرات المناخية، واسباب الاحتباس الحرارى، ومصادر الطاقة فى مصر ، والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على التغيرات المناخية، وجهود الدوله المصرية والقوانين البيئية للحد من المؤثرات على المناخ.

ودارت بعض المناقشات حول الاجراءات الخاصة باقامة المصانع التى تنبعث منها الغازات الضارة ومصانع الاسمنت واثرها على البيئة ، واثر استخدام الاسبريهات والمبيدات الحشرية على طبقة الاوزون، واسباب واثر ارتفاع درجات الحراره على البيئة والكائنات الحية.

ادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز الاعلام تحت اشراف دعاء سعد مدير المركز.

ياتي ذلك فى اطار خطه قطاع الاعلام الداخلى برئاسه الدكتور احمد يحى بالهيئة العامه للاستعلامات وتوجيهات د. ضياء رشوان رئيس الهيئة واجراءات الدوله المصريه لمواجهه التغيرات المناخيه واثرها على البيئة.

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اجراءات ارتفاع درجات ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرار الإجراءات الخاصة اقتصادية الاحتباس الحراري السلوكيات الخاطئة الدكتور ياسر محمد جامعة الوادى جهود الدول

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