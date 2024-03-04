التضامن: حملة "نتابع سوا" تستهدف التعرف على علامات النمو الطبيعية للأطفال ..فيديو

قالت الدكتورة شذى هاني استشاري برامج الدمج و التأهيل بوزارة التضامن الأجتماعي، إن حملة "نتابع سوا" تضم مجموعة أدوات تم إنتاجها من قبل وزارة التضامن الأجتماعي، و هي عبارة عن مشروع تعاون بين وزارة التضامن الأجتماعي، و الوكالة الألمانية للتنمية.

وأضافت شذى هاني خلال لقائها عبر فضائية "DMC"، أن حملة "نتابع سوا" تستهدف التعرف على علامات النمو الطبيعية للأطفال منذ الولادة و حتى عمر 5 أعوام.

وأشارت استشارى برامج الدمج و التأهيل بوزارة التضامن الأجتماعي إلى، أنه يتم الوصول من خلال الحملة للأسر المستهدفة وهي أسر تكافل وكرامة و الذي يبلغ عددهم 5 مليون أسرة ، منوهة بأن هناك 10 ملايين طفل داخل مستفيدي تكافل و كرامة.