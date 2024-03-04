محافظ أسيوط يفتتح معرضا جديدا لـ أهلا رمضان | صور



محافظ أسيوط يفتتح معرضاً جديدًا "أهلا رمضان "لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام مبنى المحافظة

أسيوط/



افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرضًا جديدًا لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بمقر مبنى المجلس الشعبي المحلي أمام ديوان عام المحافظة، والذي تقيمه الشركة المصرية لتجارة الجملة ومديرية التموين ومديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع حي شرق، ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي يجري افتتاحها على مستوى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار مبادرة "محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم ولمواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على تجار السوق السوداء وضبط الأسواق .. رافقه خلال الافتتاح محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط وعلي محمود مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أقسام المعرض واطمئن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل "الفول، والعدس، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، والدقيق، واللحوم، والدواجن- وغيرها من المتنجات" والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، موجهًا بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح على كل المنتجات.

والتقى المحافظ - خلال الجولة - بعدد من المواطنين للتأكد من جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاستراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم افتتاح وتجهيز 27 معرضًا ومنفذًا لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء منهم 11 منفذًا تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز و11 معرضاً تابع لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز و3 معارض بمدينة أسيوط (معرض أمام مقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب ومعرض أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق) و2معرض بمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة، معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها الحكومة ومردودها الإيجابي على المواطنين التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم مما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازها الدائم للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه اللواء عصام سعد، الشكر لمسئولي التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والشركات العارضة بالمعرض، على مجهوداتهم في إقامة الشوادر والمنافذ والمعارض بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، موجهًا بطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين في جميع القرى والمدن والأحياء والعمل على توفير أماكن جديدة لإقامة الشوادر والمنافذ خاصة المناطق الأكثر احتياجًا والتنسيق مع الجهات المعنية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

IMG-20240304-WA0030

IMG-20240304-WA0024

IMG-20240304-WA0020

IMG-20240304-WA0017

IMG-20240304-WA0018

IMG-20240304-WA0013

IMG-20240304-WA0012