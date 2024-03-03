عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد اليوم التثقيفي الترفيهي لأبطال السكر تحت عنوان "صيامنا"

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد إحتفالية اليوم التثقيفي لأبطال السكر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات اليوم التثقيفي الترفيهي لأبطال السكر تحت عنوان "صيامنا" والذي ينظمه فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي بأسيوط، بحضور الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحى والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور وليد السيد أحمد مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالهيئة العامة للتامين الصحي والدكتورة فاطمة اسماعيل مسئول التدريب بفرع وسط الصعيد والدكتورة آية عبدالقادر مديرة مركز سكر عيادة سيدى جلال بأسيوط وفضيلة الدكتور الشيخ خلف عمار المدير السابق لمنطقة الوعظ والارشاد الديني بأسيوط وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي.


وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم الاستماع إلى بعض آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب بالحضور للدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد والتي أشاد فيها باهتمام ومشاركة ودعم الوزير المحافظ للفعالية التي تستهدف تنمية الوعي بمرض السكري والتعامل مع المرض وطرق العلاج ودعم المتضررين من المرض، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالهيئة العامة للتأمين الصحي والخدمات المقدمة لمرضى السكري وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لهم فضلًا عن تكثيف برامج التوعية للتعامل مع المرض والاكتشاف المبكر.


ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته - الشكر للقائمين على فعاليات اليوم ،معلناً دعمه الكامل لمرضى السكر والتنسيق مع كافة الجهات الصحية بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتكثيف برامج التوعية والدعم ،لافتا الى ان منظمة الصحة العالمية دشنت يوما عالميا للسكرى والذى يوافق 14 نوفمبر من كل عام ، استجابةً للزيادة السريعة في حالات مرض السكري حول العالم وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المتضررين والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني والوقاية من مضاعفاته ، مشيداً بالتطور الكبير فى عيادات ومراكز السكر والغدد الصماء كافة المستشفيات الحكومية بالمحافظة وعيادات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتطبيق منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى السكري والضغط ، مؤكداً على أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف للمرضى والمواطنين على كيفية التعامل مع المرض والوقاية منه وعلاجه .

محافظ أسيوط: إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لخطط محو الأمية وتعليم الكبار


بينما أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ،على التنسيق والتعاون الكامل بين مديرية الصحة بأسيوط وفرع وسط الصعيد بالتأمين الصحى لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز جهود دعم مرضى السكرى وفتح عيادات جديدة لخدمة المرضى وتقديم العلاج والاستشارات اللازمة لهم فضلا عن التعاون فى تنفيذ برامج التوعية والرعاية للمرضى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى .


وفى نهاية الفعالية سلم المحافظ شهادات التقدير والهدايا على المشاركين فى الفعالية من " أبطال السكرى " من متحدى مرض السكرى .

IMG-20240303-WA0077
IMG-20240303-WA0077
IMG-20240303-WA0065
IMG-20240303-WA0065
IMG-20240303-WA0075
IMG-20240303-WA0075
IMG-20240303-WA0071
IMG-20240303-WA0071
IMG-20240303-WA0067
IMG-20240303-WA0067
IMG-20240303-WA0068
IMG-20240303-WA0068
IMG-20240303-WA0059
IMG-20240303-WA0059
IMG-20240303-WA0056
IMG-20240303-WA0056
أسيوط أخبار أسيوط الهيئة العامة للتأمين الصحى صيام مرضي السكر حكم صيام مرضى السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

موضوعات متعلقة

ننشر خريطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر مارس بقرى أسيوط

محافظ أسيوط: تذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في مشروعات القطاع الصحي

ترشيحاتنا

أستاذ استثمار وتمويل: السوق الموازية تشهد حركة تصحيح في سعر الدولار

الرئيس السيسي يهنئ نظيره البلغاري بمناسبة ذكرى عيد التحرير

حبيبة الشماع .. نقل سائق أوبر من قسم الشروق إلى سجن النهضة| تفاصيل

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

اقتصادي يتوقع تواصل انهيار الدولار في السوق السوداء لهذه الأسباب

نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتهاء الخلافة العثمانية .. كيف أنهى كمال أتاتورك الحكم العثماني

فستان جريء.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ