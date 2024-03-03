محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لخطط محو الأمية وتعليم الكبار

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، خالد عبد الحميد، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الفرع، والوقوف على نسب تنفيذ برامج الخطة خلال العام 2023/2024، وبحث ومناقشة سبل دفع العمل ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتذليل أى عقبات تعترض سير العمل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكثيف وتضافر جميع أجهزة الدولة من أجل محو الأمية التي تعد إحدى أهم القضايا القومية ومن أولويات الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دفع العمل وتذليل أى عقبات تعترض سير عمل برامج محو الأمية، واستعراض نتائج الخطة السنوية لفرع هيئة تعليم الكبار والموقف التنفيذي لخطط الجهات الشريكة، والتعرف على نسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة للوصول للنتائج المستهدفة.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للجهود المبذولة من جميع الجهات للسير قدمًا في تنفيذ خطة محو الأمية وتعليم الكبار، خاصة أن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة وتوليها اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء الجمهورية الجديدة واهتمام القيادة السياسية.

وناشد جميع الجهات التنفيذية والشريكة بتكثيف الجهود لإيجاد وسائل وآليات غير نمطية لجذب الدارسين وتحفيزهم، بالإضافة إلى السعى الدؤوب لفتح فصول جديدة وتحقيق إنجاز في هذا الملف الهام.

وطالب بأن لا يقتصر الدور على محو أمية المواطنين فقط، وإنما يستمر في مواصلة تعليمهم وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم للقضاء على الأمية بحلول 2030.



من جانبه، وجه مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط، الشكر للمحافظ على الدعم المقدم للهيئة في سبيل تحقيق الهدف المنشود، مستعرضًا معدلات محو الأمية على مستوى كل مركز إداري بالمحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية وما حققته كل جهة من إنجاز خلال خطة عام 2023/2024.

ولفت إلى جهود الجهات الشريكة التي حققت نسبا مرتفعة من المستهدف، وهي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر والكنائس والتعاقد الحر والمعلمين المعينين بالهيئة.

وشدد على استمرار التعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة من أجل تنفيذ خطة الفرع والوصول إلى محافظة خالية من الأمية.