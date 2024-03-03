عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لخطط محو الأمية وتعليم الكبار

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير فرع محور الأمية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، خالد عبد الحميد، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الفرع، والوقوف على نسب تنفيذ برامج الخطة خلال العام 2023/2024، وبحث ومناقشة سبل دفع العمل ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتذليل أى عقبات تعترض سير العمل. 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكثيف وتضافر جميع أجهزة الدولة من أجل محو الأمية التي تعد إحدى أهم القضايا القومية ومن أولويات الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.


وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دفع العمل وتذليل أى عقبات تعترض سير عمل برامج محو الأمية، واستعراض نتائج الخطة السنوية لفرع هيئة تعليم الكبار والموقف التنفيذي لخطط الجهات الشريكة، والتعرف على نسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة للوصول للنتائج المستهدفة.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للجهود المبذولة من جميع الجهات للسير قدمًا في تنفيذ خطة محو الأمية وتعليم الكبار، خاصة أن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة وتوليها اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء الجمهورية الجديدة واهتمام القيادة السياسية. 

وناشد جميع الجهات التنفيذية والشريكة بتكثيف الجهود لإيجاد وسائل وآليات غير نمطية لجذب الدارسين وتحفيزهم، بالإضافة إلى السعى الدؤوب لفتح فصول جديدة وتحقيق إنجاز في هذا الملف الهام.

وطالب بأن لا يقتصر الدور على محو أمية المواطنين فقط، وإنما يستمر في مواصلة تعليمهم وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم للقضاء على الأمية بحلول 2030.

كلب مسعور يصيب 4 أطفال في أسيوط

ننشر خريطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر مارس بقرى أسيوط


من جانبه، وجه مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط، الشكر للمحافظ على الدعم المقدم للهيئة في سبيل تحقيق الهدف المنشود، مستعرضًا معدلات محو الأمية على مستوى كل مركز إداري بالمحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية وما حققته كل جهة من إنجاز خلال خطة عام 2023/2024.

ولفت إلى جهود الجهات الشريكة التي حققت نسبا مرتفعة من المستهدف، وهي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر والكنائس والتعاقد الحر والمعلمين المعينين بالهيئة.

وشدد على استمرار التعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة من أجل تنفيذ خطة الفرع والوصول إلى محافظة خالية من الأمية.

أسيوط أخبار أسيوط المشروع القومي محو الامية إدارات محو الأمية فرع هيئة تعليم الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يلتقى مقرر القومى للسكان لاستعراض جهود المجلس

سكرتير عام أسيوط يتفقد تمهيد ورصف الشوارع وتركيب الإنترلوك بمركز صدفا

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ يحيل 11 اقتراحا برغبة إلى الحكومة

التموين: 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات على مساحة 404 أفدنة

بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الأكبر| انخفاض في أسعار هذا النوع من السيارات.. إيه الحكاية ؟

بالإنفوجراف... نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية والمركز التكنولوجي

حال إقامتها.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصوص السحري .. صاحب عربية يكشف سر المهنة وتحويجة طبق الفول|اعرف الطريقة

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ