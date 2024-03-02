ننشر خريطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر مارس بقرى أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق القوافل العلاجية الشهرية المجانية لشهر مارس التى تنظمها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بداية من 2 : 31 مارس 2024 بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 8 قرى بمراكز أسيوط وأبوتيج ومنفلوط.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.



وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى انه كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية لتسهيل عمل القوافل الطبية والمتابعة المستمرة لسير عمل القوافل وتوفير كل سبل الدعم لها للقيام بعملها على أكمل وجه في الكشف على الأهالي والتأكد من تلقي الخدمة وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

ونوه بان القوافل تأتي في إطار تنفيذ برامج وانشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا لافتًا إلى ان القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية بالمجان وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية .



وأوضح المحافظ ان القوافل الطبية لشهر مارس يتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي السبت والأحد 2 و3 مارس بقرية عرب العماميم بمركز منفلوط وتنتقل بعدها يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس بقرية بنى شعران ثم يومي الثلاثاء والاربعاء 12 و13 مارس بقرية جحدم ثم يومي السبت والاحد 16 و17 مارس بقرية العزية وتختتم أعمالها بمركز منفلوط يومي الثلاثاء والاربعاء 19و20 مارس بقرية سكرة بعدها تتوجه القافلة لمركز أسيوط وتبدأ أعمالها يومي السبت والاحد 23 و24 مارس بقرية الزاوية ثم يومي الثلاثاء والاربعاء 26 و27 مارس بقرية بنى حسين.

وتختتم القافلة أعمالها لشهر مارس بتقديم خدماتها يومي السبت والاحد 30 و31 مارس بقرية باقور بمركز أبوتيج .