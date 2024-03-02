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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام أسيوط يتفقد تمهيد ورصف الشوارع وتركيب الإنترلوك بمركز صدفا

سكرتير عام أسيوط
سكرتير عام أسيوط يتفقد أعمال تأهيل الطرق بمركز صدفا

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 الجارى تنفيذها بمختلف مراكز وأحياء المحافظة والتأكيد على تطبيق معايير الجودة في التنفيذ وفقا الاشتراطات والمواصفات الفنية ،وخاصة مشروعات الرصف وتركيب الانترلوك وفقا للخطة الزمنية للتنفيذ في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة للتطوير وفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


حيث تفقد اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة- خلال جولة ميدانية -أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بشوارع مركز ومدينة صدفا وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بالمدينة، والتى يجرى تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة ،مشدداً على ضرورة نهو الاعمال وفقا للخطة التنفيذية للاعمال ومراعاة معايير الجودة فى التنفيذ ومراعاة التنسيق مع كافة شركات المرافق ورئيس المركز للتأكد من الانتهاء من خطوط شبكات المرافق وذلك ضمن خطة التطوير تسهيلاً للحركة المرورية ومنع الزحام والتكدس بالشوارع ورفع كافة الاشغالات ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق الحضارية التى تم انشائها ورافقه خلال الجولة التفقدية ، خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا و والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة .

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وأوضح محافظ أسيوط ، ان خطة الرصف التي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية باعتمادات تجاوز 360 مليون جنيه مخصصة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق وتركيب الانترلوك للشوارع الضيقة التى يقل عرضها عن 6 متر بأحياء ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات معلنًا عن متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التي يجري تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين حالة الشوارع وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك لإظهار الشكل الجمالي موجهًا بإستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثمنًا الجهذ المبذول في أعمال تطوير ورصف الطرق وخلق شرايين جديدة للتنمية.

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أسيوط أخبار أسيوط سكرتير عام أسيوط تمهيد الطرق تركيب بلاط الانترلوك مركز صدفا

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