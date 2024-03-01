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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط لـ النواب: جميع السلع الأساسية متوفرة للمواطنين

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة تنفيذ طلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم والتي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فضلا عن تبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن. 

 


التقى محافظ أسيوط على مدار شهر فبراير الماضي عددًا من أعضاء مجلس النواب وهم النائب إبراهيم نظير والنائب والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب مصطفى بدران والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائب أحمد الشناوي والنائبة صفاء عيادة والنائبة نجلاء العسيلي والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندسة ايمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


وأكد المحافظ أن مصلحة المواطن من أهم أهداف العمل المشترك بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية مشيدًا بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتي ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية في كافة المجالات موجهًا باستمرار التنسيق والتكامل بين أعضاء السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان نيل رضاهم حيث تسعى الدولة جاهدة لتلبية رغبات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة لهم.


وقال اللواء عصام سعد إنه تم خلال اللقاءات المختلفة متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات التي يجري تنفيذها على مستوى المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومشروعات الصرف الصحي لنهو جميع المشروعات في مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع كما تم مناقشة العديد من طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق وخاصة في قطاع الرصف.


وأكد المحافظ استعداد كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية مع توفر رصيد كافي في كافة السلع الحيوية مشيرا غلى الاستمرار في فتح معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظة حيث تم افتتاح وتجهيز 26 معرض ومنفذ لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء منهم 11 منفذ تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز و11 معرض تابع لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب) و2 معرض بمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

تمهيدًا لإعادة توزيعهم ..محافظ أسيوط يستكمل اللقاءات مع العاملين المثبتين حديثًا

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة استعداد كافة الجهات لاستقبال شهر رمضان


من جانبهم عبر نواب البرلمان عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط علي التجاوب الجاري بين كافة القيادات التنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة في تلبية مطالب المواطنين والعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة لهم.

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