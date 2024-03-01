تمهيدًا لإعادة توزيعهم ..محافظ أسيوط يستكمل اللقاءات مع العاملين المثبتين حديثًا

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته مع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة والمثبتين حديثًا على موازنة المحافظة وذلك تمهيدًا لتوزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام والمراكز والأحياء للاستفادة من خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاستقرار للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعي لهم .

جاء ذلك بحضور أبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية ومحمد حسني بشئون التوظف بالإدارة العامة بالموارد البشرية بالديوان العام.



وحرص محافظ أسيوط على التحاور مع العاملين وقدم لهم التهنئة على التثبيت متمنيًا لهم التوفيق مؤكدًا إنه سيتم توزيعهم على الأماكن والإدارات بالمراكز والأحياء وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة رغابتهم وظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق أقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.



وأكد اللواء عصام سعد حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة مطالبًا أن يكون كل موظف على دراية بعمله وأن يبذل المزيد من الجهد والتفاني والاخلاص في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وأن تسود المحبة والود بين كل الموظفين لخلق مناخ يستقيم معه العمل والانتاج لاستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ووجه المحافظ مسئولي الموارد البشرية بضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية ذات الصلة وتقديم الدعم والتعاون الكامل وتوزيع المثبتين على أماكن وظيفية بالادارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء وفقًا للاحتياجات الفعلية ورغباتهم حتى يضمنوا الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء والعمل بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.



كان محافظ أسيوط قد اعتمد مؤخرًا عدة قرارات لعدد كبير من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية للتثبيت على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية والقواعد اللازمة في هذا الشأن لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل بالجهاز الادارى للمحافظة.