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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة استعداد كافة الجهات لاستقبال شهر رمضان

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش استعدادات شهر رمضان المبارك

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية وذلك لمناقشة الاستعدادت الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك واستعراض جهود توفير السلع الغذائية من خلال إقامة الشوادر ومعارض أهلا رمضان، بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة لبيع السلع الغذائية والسلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفًا عن المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

 جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات المعنية ومديري المديريات الخدمية على مستوى المحافظة. ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام.


في بداية الاجتماع قدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوي لجميع المرافق الحيوية والخدمات العامة على مستوى المحافظة.


وأكد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات من الوحدات المحلية ومديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والجهات المعنية لافتتاح المزيد من المعارض والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأعلى جودة وأرخص الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك والاستعداد الجاد لاستقبال الشهر الكريم لافتا إلى إنه تم افتتاح وتجهيز 26 معرض ومنفذ لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء منهم 11 منفذا تابعا للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز و11 معرضا تابعا لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب) و2 معرض بمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.


كما وجه المحافظ مسئولي التموين بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج، والإعلان عن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك مع التأكيد على انتظام العمل بها ومتابعتها باستمرار، والتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز بالسعر المحدد مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المجمعات الاستهلاكية والأسواق.


ووجه اللواء عصام سعد أيضا مديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة فيما يخص الاعداد والتجهيز لتوزيع كراتين المواد الغذائية والتي يتم توفيرها بالتنسيق مع عدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، استعدادا لشهر رمضان الكريم والحرص على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين.

 

كما طالب المحافظ برفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة والتأكيد على رفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بمرفق الإسعاف والوحدات التابعة بنطاق المحافظة، وتكثيف حملات المرور على المطاعم ومحلات المأكولات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات كما ناقش استعدادات مديريتي الشباب والرياضة، والثقافة، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والدينية، والرياضية، خلال الشهر الكريم، فضلا عن قيام مديرية الأوقاف بمتابعة المساجد وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بالنسبة لصلاة التراويح، موجها الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة والانارة بمحيط المساجد.

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