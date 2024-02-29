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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يترأس إجتماع مناقشة دعم المناطق الصناعية وملف الاستثمار بالمحافظة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش دعم المدن الصناعية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة، ودعم ملف الاستثمار وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقطاع التصنيع والاستثمار ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 ... جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ورؤساء قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية والكهرباء والري وممثلي الشركات المنفذة للأعمال بالمناطق الصناعية والشئون القانونية والشئون المالية بالديوان العام.


وقد تناول اللقاء استعراض جهود استكمال أعمال ترفيق بعض المناطق الصناعية بمنطقتي عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب والصفا الصناعية ببني غالب بمركز أسيوط ومناقشة آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لاستكمال محطات صرف صحي عرب العوامر وبني غالب وتذليل كافة العقبات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية وشركات المرافق والجهات المنفذة للمشروعات.


وأكد المحافظ – خلال اللقاء – على اتخاذ خطوات جادة بين مسئولي شركات المرافق لنهو كافة المقايسات والإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر ومنطقة بني غالب وذلك تحت اشراف من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لتسهيل كافة الإجراءات مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر والدائم بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها) لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات، لتشجيع الاستثمار وفقًا للتسهيلات التي قدمتها الدولة لقطاع الاستثمار والمستثمرين.


وأعلن محافظ أسيوط، عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي والمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وفقًا للامكانات المتاحة والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم لجذب استثمارات جديدة وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة، مطالبًا بالتوسع وزيادة الانتاج وضخ استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم ودعم سلاسل التوريد، وتقديم خدمات أفضل وتحسين وتطوير هذا القطاع الهام مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بتحفيز المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.

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الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يوجد بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

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