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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقى مقرر القومى للسكان لاستعراض جهود المجلس

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط ،لمناقشة جهود كافة القطاعات والاجهزة التنفيذية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان وبرامج التوعية بالصحة الانجابية ومواجهة الزيادة السكانية، في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقري ومدن المحافظة تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة. 


حيث تناول اللقاء؛ استعراض جهود المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة واللجنة التنسيقية للمجلس بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية وكافة القطاعات لتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2023 – 2030، وفقا الدليل الديني والدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية والتى تم تسليمها لكافة الجهات التنفيذية ولأعضاء المجلس الاقليمي للسكان لتسهيل ودعم تنفيذ خطة العمل خلال الفترة القادمة وتحقيق النتائج المستهدفة.


وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – ضرورة الالتزام بالخطة الاستراتيجية للسكان والمتاعبة المستمرة لمراحل وخطوات التنفيذ وجهود الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى ، فضلا عن المتابعة المستمرة للمبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وتحسين خصائص السكان ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 واستراتيجية الطفل ودمج الاشخاص ذوى الاعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة وزيادة الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم اطلاقه في عام 2022 ليكون بمثابة النواة الرئيسية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ويمثل قاطرة دفع لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة .


كما أعلن المحافظ  تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر بالسلب على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى حضوره ومشاركته بعض فعاليات وبرامج التوعية بدور العبادة وبديوان عام المحافظة وبمديرية الصحة بمشاركة ممثلي كافة القطاعات والمتخصصين في مجال التوعية بالصحة الانجابية وبخطورة القضية السكانية لافتًا إلى أهمية دور الرائدات الريفيات بمديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي ودورهم الهام في حملات طرق الأبواب وتنظيم الفعاليات بالقرى والنجوع للتوعية بأهمية الصحة الانجابية والحد من الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات على مواجهة صعوبات الحياة وتمكينهم اقتصاديًا ومحو أميتهم فضلًا عن الدور الهام للمجلس القومي للمرأة في التوعية وتدريب السيدات ومساعدتهم على إقامة مشروعات مدرة للدخل وتمكينهم اقتصاديًا ،لافتاً الى أهمية التشبيك بين كافة القطاعات والتعاون لتنفيذ برامج التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر لتحقيق مردود ايجابي وتحقيق أهداف الخطة .

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وأوضح مقرر المجلس القومى للسكان بالمحافظة، أنه يجرى تنفيذ مقترحات وتوصيات المجلس الاقليمى للسكان وخطط عمل بعض الجهات الشريكة مثل مديرية الصحة والسكان ومديرية العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والهيئة العامة للاستعلامات والزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى انه ناقش مع الوزير المحافظ آخر الاحصاءات والمؤشرات للموقف السكاني الحالي بالأرقام والإحصائيات الرسمية، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ومناقشة بعض معوقات العمل لمواجهتها وإزالتها ووضع حلول لها، فضلًا عن استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من لقاءات واجتماعات وندوات وغيرها للتوعية بخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى .

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