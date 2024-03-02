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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : رفع 580 طن قمامة خلال حملات نظافة وتسوية وتمهيد طرق بـ 4 مراكز

حملات لرفع القمامة
حملات لرفع القمامة وإزالة المخلفات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  مواصلة حملات النظافة والتجميل بالقرى والمراكز والأحياء بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق ضمن خطة التطوير وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً للامكانات المتاحة موضحاً إنه تم رفع 580 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بمراكز البداري وأبوتيج وديروط وساحل سليم. 

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وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بمراكز البداري وأبوتيج وديروط وساحل سليم قد شنت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها .

 

وتم ذلك بإشراف ومتابعة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل ،....) وغيرها حيث تم القيام بحملة نظافة مكبرة وإزالة ورفع القمامة من الحاويات وأماكن التجميع بشارع أبومقار والسلخانة المتفرع من طريق "أسيوط/سوهاج" قبلي ورفع المخلفات وتمهيد سوق المواشي ومن خلف مساكن السوق بنطاق مركز ابوتيج فضلاً عن رفع جميع نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية بجرف سرحان ومنها قرية جرف سرحان وبنى يحيى وشلش والشراقوه وتحميلها على القلابات لتفريغها في المكان المخصص لذلك كما تم تمشيط وفتح الطريق العمومي المؤدي إلى مزلقان نزلة عبد اللاه ماراً بقرية الشراقوه بحرى وتمهيد وتسوية ورفع المخلفات من على جسر الرياح غرب وشرق السلخانة حتى محطة مياة شلش كما تم شفط الأتربة من جانبي بعض الطرق وتمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

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