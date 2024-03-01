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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في مشروعات القطاع الصحي

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مستشفى المبرة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توصيل وربط شبكة الاكسجين بالمبنى الملحق لمستشفى المبرة للتأمين الصحي بعد تطويره بتكلفة تبلغ 92.7 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الاسابيع القليلية القادمة ويأتي ذلك في إطار متابعته الدورية والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها وخاصة في القطاع الصحي استعدادًا لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكلفيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ضمن برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

 

رافقه – خلال الجولة – الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور أحمد محمد محمود مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق مدينة أسيوط والدكتور روماني وجيه مدير المنطقة الطبية وبعض قيادات التأمين الصحي.


تفقد محافظ أسيوط محطة الغازات بمستشفى المبرة لمتابعة عملية ربط وتوصيل شبكة الاكسجين من محطة الغازات بمستشفى المبرة إلى المبنى الملحق الجديد الذي يجري تطويره تمهيدًا لتشغيله واستمع إلى شرح عن عملية قطع الاكسجين عن مستشفى المبرة لتوصيل الشبكة للمبنى الملحق حيث تم توفير اسطوانات اكسجين بديلة لتشغيل وحدات العناية المركزة والقلب والمبتسرين لحين توصيل وربط شبكة الاكسجين التي تمت في وقت قياسي زمنه 40 دقيقة حيث كان من المقرر أن تستغرق العملية مدة ساعتين يتم خلاله فصل الاكسجين وربط الشبكة الجديدة واعادة توصيل الاكسجين للمستشفى.


من جانبه أشاد المحافظ بالسرعة في تنفيذ عملية توصيل وربط الاكسجين مثنيًا على الجهد المبذول من كافة القائمين عليها من المهندسين والفنيين بعدها تفقد المحافظ ومرافقوه وحدة العناية المركزة بالمستشفى ووحدة عناية القلب ووحدة الاطفال المبتسرين للاطمئنان على توصيل الاكسجين للشبكة العامة بالمستشفى كما تحاور مع المرضى واطمئن على صحتهم وعلى مدى رضائهم على الخدمة الطبية المقدمة لهم وتفقد أيضا أعمال الصيانة التي تتم كل اسبوع بوحدة الكلى الصناعية والتي تتكون من 19 جهاز غسيل كلوي و2 جهاز احتياطي ويتردد عليها 90 مريض شهريًا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا وأطمئن على أعمال الصيانة للأجهزة وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل.


كما تفقد اللواء عصام سعد المبنى الجديد الملحق بالمستشفى والذي يجري تنفيذ التشطيبات النهائية له وتجهيزه وتزويده بأحدث الأجهزة والإمكانيات الصحية والطبية المتطورة تميهدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الاسابيع القادمة وبدء تقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، لافتًا إلى أن المبنى الجديد يتكون بدروم وأرضي و3 طوابق ويضيف 80 سريرا للمستشفى ليصبح إجمالي عدد الأسرة 155 سرير.

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وأكد المحافظ دعمه الكامل لتسهيل الاجراءات وتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة، لافتًا إلى الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين من خلال تطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

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