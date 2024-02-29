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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 66 حالة تعدي على أملاك دولة بمراكز ساحل سليم والفتح وأسيوط والبداري وصدفا

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ 22 "المرحلة الثانية" والتي بدأت في 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 15 مارس المقبل لإزالة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين.
وأوضح المحافظ إنه تم إزالة 66 حالة تعدي خلال يومين بمراكز ساحل سليم والفتح وأسيوط والبداري وصدفا بمساحة 6071 متر مربع مباني و184 فدان زراعة حيث تم إزالة 6 حالات تعدي بالمباني على محمية الوادي الأسيوطي بإجمالي 985 متر مربع وحالة تعدي على أملاك دولة خاصة بمساحة 800 متر مربع وحالتين تعدي بالرزاعة على محمية الوادي الأسيوطي بمساحة 4 فدان بمركز ساحل سليم كما تم إزالة 11 حالة تعدي بالمبالني على أملاك دولة تابعة للري بمركز الفتح و10 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 180 فدان و3600 متر مربع بمركز أسيوط كما تم إزالة 13 حالة تعدي على أملاك ي و11 حالة تعدي على أملاك صرف بمركز البداري فضلا عن إزالة حالة تعدي على أملاك ري وحالة تعدي على خط تنظيم و10 حالات تعدي على أراضي زراعية خاصة بمركز صدفا.
وأكد اللواء عصام سعد أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية لافتا إلى أن الحملات تمت تحت إشراف بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد حسن عبدجالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

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