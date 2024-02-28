محافظ أسيوط: قوافل تعليمية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية بساحل سليم وأبنوب غدًا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيتم تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها (علمي - أدبي) غدًا وبعد غد الخميس والجمعة 29 فبراير و1 مارس 2024 للعام الحادي عشر على التوالي في إطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم تحت شعار الجمهورية الجديدة "العلم والعمل" وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.. جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.



وأكد المحافظ تقديمه كافة أوجه الدعم والمساندة للقوافل التعليمية منوها إلى إنه كلف رئيسا مركزي ساحل سليم وأبنوب بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم والقوافل التعليمية وتقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام أعمال القوافل التعليمية تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مؤكدًا على أهميتها لأبناء المحافظة في مواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية وإطلاعهم على جميع النقاط بالمنهج الدراسي والتعرف على أساليب الامتحانات.



وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل التعليمية تقدم خدمة مجانية للطلاب للارتقاء بالمستوى التعليمي ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة من كبار معلمي القنوات التعليمية المتخصصة في التليفزيون المصري من خلال تقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.



وناشد اللواء عصام سعد جميع الطلبة والطالبات بالاستفادة من هذه القوافل التعليمية المجانية والتحضير المسبق لأى استفسارات في المناهج التعليمية لمناقشتها مع معلمي القوافل وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة بالقوافل لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم.

من جانبه أوضح أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة أن هذه القوافل التعليمية تأتي في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية والحد من الدروس الخصوصية ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية لافتًا إلى أن القوافل سيتم تنفيذها في قاعات مركز شباب ساحل سليم وقاعات مركز شباب أبنوب يومي الخميس والجمعة 29 فبراير و1 مارس اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.