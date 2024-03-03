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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلب مسعور يصيب 4 أطفال في أسيوط

كلب مسعور
كلب مسعور

أصيب 4 أطفال بجرح متفرقة بالجسم إثر تعرضهم لعقر كلب مسعور بمنطقة المشايعة بحري بمركز الغنايم في أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مستشفى الغنايم المركزي بوصول كل من "سارة. ع"، 9 سنوات، و "فتحي. ع"، 10 سنوات، و"محمد. ج،" 9 سنوات، و"عبد المحسن. ج"، 11 سنة، مصابين بإصابات متفرقة بالجسم ادعاء هجوم كلب مسعور عليهم أثناء سيرهم بالشارع. 

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على الفور تم إجراء الإسعافات الأولية وإعطاؤهم الأمصال.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار مديرية الطب البيطري لعمل اللازم.

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