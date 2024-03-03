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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة.

ولفت إلى تنفيذ إزالة لعدد 45 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة تابعة للرى والاصلاح الزراعي والصرف وهيئة التعيمر وخط التنظيم بمراكز الغنايم وساحل سليم والقوصية وذلك خلال يوم واحد، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. 


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق والاشتراك مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية من إزالة 45 حالة تعدي بمساحة 1825 متر مربع مباني و5688 متر مربع زراعة حيث تضمنت إزالة 4 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة خاصة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 600 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بمساحة 150 مترب مربع و6 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 800 متر مربع بمركز الغنايم.

 كما تم إزالة 5 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 963 مترب مربع بمركز ساحل سليم فضلا عن إزالة 16 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 4725 متر مربع و12 حالة تعدي على أملاك صرف بمساحة 240 متر مربع وحالة تعدي على أملاك ري بمساحة 35 متر مربع.

ولفت إلى أن الحملات تمت تحت إشراف بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

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وأشار اللواء عصام سعد إلى إنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودتها مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع إدارة الأزمات ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة. 


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. 
يذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى 27 يناير وانتهت في 16 فبراير والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

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