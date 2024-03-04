ضربة لموسكو.. طلب أوكراني عاجل للغرب بشأن الأصول الروسية المجمدة

حثت أوكرانيا الغرب، اليوم الاثنين، على إخضاع الأصول الروسية المصادرة تحت سيطرة كييف حتى يمكن استخدامها لإعادة بناء البلاد ودعم انتعاشها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنه "يجب أن تصبح مصادرة الأصول الروسية مصدرا موثوقا لدعم دولتنا وتمويل انتعاشنا".

وقبل قليل، أكد ديمتري ميدفيديف، الرئيس السابق لروسيا ونائب رئيس مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا تنتمي إلى روسيا.

وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا لمساعدة كييف على إعادة إعمار بنيتها الاقتصادية والعسكرية وهو ما يراه الأوكرانيون الطريق الأمثل لمواجهة روسيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الجمعة، إن أي خطة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا لا يمكن أن ينظر إليها على أنها بديل عن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للبلاد.

وأضافت يلين، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية: "لا أرى بديلاً حقيقياً للكونجرس أن يقدم لأوكرانيا المساعدة التي تحتاجها هذا العام"، ولا أعتقد أن أي شخص يستطيع سد هذه الفجوة.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد وافق بالفعل على تمويل كبير للغاية لأوكرانيا، وساهمت اليابان أيضًا، إلا أن المبلغ الإجمالي المطروح على الطاولة يبدو غير كاف.

وأشارت إلى أن هذه الأموال يمكن أن تساعد أوكرانيا على المدى القصير بينما تنتظر البلاد المزيد من المساعدة الشاملة.