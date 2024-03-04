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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تكرم عامل نظافة أعاد مبلغ مالى فُقد من صاحبه

محلية النواب تكرم
محلية النواب تكرم عامل نظافة بشركة

كرمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، عاشور عيد رزق، عامل نظافة بشركة نهضة مصر بالإسكندرية، بعد أن أعاد مبلغ مالى فُقد من صاحبه.

حضر التكريم، النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وممثلى شركة نهضة مصر .

وقد أشاد السجينى بأمانة العامل في أداء عمله، طالبا منه أن يقوم بالتقديم في هيئة تعليم الكبار ليتعلم القراءة والكتابة، خاصة بعد ترقيته إلى وظيفة "ملاحظ" بالشركة.

ووعده النائب أحمد السجينى بتكريم آخر من مجلس النواب حال إنتهاءه من تعلم القراءة والكتابة .

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني شركة نهضة مصر بالإسكندرية عامل نظافة هيئة تعليم الكبار

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