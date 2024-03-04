محلية النواب تكرم عامل نظافة أعاد مبلغ مالى فُقد من صاحبه

كرمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، عاشور عيد رزق، عامل نظافة بشركة نهضة مصر بالإسكندرية، بعد أن أعاد مبلغ مالى فُقد من صاحبه.

حضر التكريم، النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وممثلى شركة نهضة مصر .

وقد أشاد السجينى بأمانة العامل في أداء عمله، طالبا منه أن يقوم بالتقديم في هيئة تعليم الكبار ليتعلم القراءة والكتابة، خاصة بعد ترقيته إلى وظيفة "ملاحظ" بالشركة.

ووعده النائب أحمد السجينى بتكريم آخر من مجلس النواب حال إنتهاءه من تعلم القراءة والكتابة .