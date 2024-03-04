رئيس جامعة بنها : مناقشة مشكلات ذوي الإعاقة بمؤتمر الطب البشري الحادي عشر

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها المؤتمر السنوى لكلية الطب البشرى فى دورته الحادية عشر تحت عنوان مشاكل الإعاقة والتحديات.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الاشهب عميد الكلية ورئيس المؤتمر ووكلاء كلية الطب البشرى، والدكتور يسرى السعيد مقررالمؤتمر وأساتذة وطلاب الكلية.



وخلال المؤتمر أكد رئيس الجامعة على أن الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصت على الاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة الاطفال انطلاقا من نهجها القائم على العدالة الاجتماعية والحق فى التمكن والدمج ، لذلك قامت الدولة بتسخير كافة إمكانياتها المادية والمعنوية من أجل تمكين الأشخاص ذو الأعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل وتوفير سبل العيش الكريم لهم مثل اقرانهم من الأصحاء .



وأشار الجيزاوى إلى أن مشكلات الإعاقة تعتبر من المشكلات الهامة التي يواجهها أي مجتمع ، حيث أوضحت إحصاءات الأمم المتحدة أنه يوجد فى العالم أكثر من مليار شخص معاق يتركز اكثر من 80 % منهم فى نطاق الدول النامية ،مشيرا الى أن هذه الفئة تعد جزءا لايتجزأ من المجتمع ويجب الاهتمام بهم وفق برامج وخدمات خاصة تؤهلهم للخوض فى الحياة مثل باقي فئات المجتمع من غير ذوى الإعاقة.



وأضاف أن المؤتمر السنوى لكلية الطب سيساهم من خلال الاوراق العلمية والموضوعات التى سيتناولها فى تعزيز حركة البحث العلمى حول واقع الاعاقة والمعاقين وتعميم نتائجها على الجهات المعنية للاستفادة منها ،موجها الشكر لكل من ساهم فى تنظيم المؤتمر من فرق العمل المختلفة .



من جانبه قال الدكتور محمد الاشهب إن مؤتمر الكلية يتماشى مع سياسة الدولة وخطتها الاستراتيجية ،مؤكدا على أن كلية الطب البشرى تحظى بدعم كبير من قيادات الجامعة الرشيدة فى مختلف المجالات الطبية، مشيرا الى أن الكلية تتطلع الى عمل شراكات مع جامعات وكليات الطب بعدة دول منها الهند والصين وكوريا الجنوبية وانجلترا.



وقال الدكتور يسرى السعيد إن الموتمر سيعقد عدة جلسات علمية وسيناقش عدة محاور مختلفة عن مشاكل الإعاقة.