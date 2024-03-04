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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية شاملة بساحة الشيخ الطيب بالقرنة

صدى البلد

شهد دكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال القافلة الطبية شاملة التخصصات، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع بالجامعة بساحة الشيخ الطيب بالقرنة، بقيادة الدكتورة هناء حامد، تحت رعاية رئيس الجامعة، وإشراف  الأستاذ الدكتور محمد عبد الله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب"، وصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، ضمن مبادرة حياة كريمة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعاونيهم في كافة التخصصات.

 

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أشاد رئيس الجامعة بأعمال القافلة والتي تأتي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الرابع الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 3: 9 مارس الجاري، مؤكدًا حرص الجامعة على تلبية احتياجات المجتمع، وتقديم الدعم؛ للنهوض به في إطار تحقيق رؤية الجامعة ودورها في خدمة المجتمع.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المترددين، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، فضلًا عن تضمنها حملة توعية بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور  السيد محمد شحاتة، أمين الصندوق، وبحضور  أعضاء الإدارة الطبية للوقوف على صرف الأدوية للمترددين.

وأوضحت الدكتورة سماء خليفة، أخصائي الصحة النفسية بالجامعة، خلال أعمال القافلة؛  معنى الإدمان والمخدرات والأسباب التي تؤدي بالفرد للتعاطي، وعلامات الشخص المدمن، والأضرار النفسية والعقلية للمخدرات، بالإضافة إلى أضرارها على السيدة الحامل، وعلى الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية من المخدرات.
وضم فريق تنظيم القافلة من الجامعة كل من: " عبد الصبور محمد،  محمود أحمد، هبه رمضان، هنية محمود،  سحر السعدي، وكريمة محمود".

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