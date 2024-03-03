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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرى الأقصر تستقبل فعاليات قصور الثقافة ضمن مبادرة "أنت الحياة"

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بقرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت بالأقصر، ضمن مبادرة "أنت الحياة"،  بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتستمر الفعاليات حتى 6 مارس الحالي، وذلك استمرارا الفعاليات الثقافية المكثفة بالمحافظات ضمن برامج وزارة الثقافة وبحضور عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

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بدأت الفعاليات في مدرسة الرزيقات بمحاضرة بعنوان "أهمية مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا" أوضح خلالها د. النوبي عبد الراضي أهمية الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وأهمية الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوزيعها.

وتضمنت الفعاليات أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى خلالها قصيدة بعنوان "النيل هو الحياة"، ونفذت عدة ورش قدمها فنانو قصور الثقافة منها ورشة رسم حر، رسم على الوجه، ورشة فوم جليتر، بالإضافة إلى معرض كتاب لإصدارات الهيئة، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت عددا من الأغانى منها "لأجل النبي، القلب يعشق كل جميل".

الفعاليات قدمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، في سياق برنامج تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بالمحافظات المصرية. 
 

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