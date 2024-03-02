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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يلتقى السفير التشيكي بالقاهرة

صدى البلد

شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري  وإيفان يوكل السفير التشيكي بالقاهرة، حضور فعاليات الندوة التثقيفية " نهضة العمارة المصرية الحديثة بالقرن التاسع عشر ومساهمات أوروبا الوسطى المعمارية " والتي أقيمت بالتعاون بين مكتبة مصر العامة بالأقصر والمراكز الثقافية  التشيكية بمصر وألقاها المحاضر التشيكي البروفسور بافل كالينا.
 

تناولت المحاضرة التي أقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، دور وإسهامات المعماريين التشيك والأوروبيين المعمارية في مصر خلال القرن الـ ١٩ ، حيث تم استعراض عدد من المنشآت المعمارية الشهيرة داخل مصر وخاصة في مدينتي القاهرة والإسكندرية، والتي ساهم في تصميمها المعماريين الأوروبيين أو التي تأثرت بالعمارة الأوروبية.

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر، بالسفير التشيكي على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر والتشيك، معربا عن سعادته بإقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية داخل محافظة الأقصر، والتي تسهم في إثراء المعرفة الثقافية والعلمية بين الباحثين والمختصين بمختلف المجالات وخاصة مجال الهندسة والعمارة.

حضر فعاليات الندوة محمد حساني علي مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، الدكتورة ليلي البسيوني  رئيس التثقيف المالي ببنك مصر، والدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الآثار السابق بجامعة الأقصر، والمهندسة هناء العربي عضو مجلس نقابة المهندسين بالأقصر ممثلا عن نقابة المهندسين،وسيد أحمد مرعى نائب أول مدير عام منطقة فروع جنوب الصعيد، وعدد كبير من الطلاب والباحثين والمختصين وممثلي المجتمع المدني.

الأقصر السفير التشيكي العلاقات المتميزة الندوة التثقيفية سفير التشيك مكتبة مصر العامة

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