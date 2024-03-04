موسكو تستدعي السفير الألماني على خلفية تسجيل مسرّب بشأن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين السفير الألماني في موسكو إثر نشر تسجيل صوتي لمسؤولين عسكريين ودبلوماسيين ألمان يناقشون فيه إمكانية إرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى لأوكرانيا.

وكانت رئيسة تحرير قناة "روسيا اليوم" المملوكة للدولة قد نشرت مقطعاً صوتياً مدته 38 دقيقة على مواقع التواصل يوم الجمعة الماضي.

ويظهر التسجيل ما يبدو أنه نقاش بين مسؤولين عسكريين ألمان حول كيفية إرسال ونشر واستخدام الصواريخ الألمانية ضد الجيش الروسي في أوكرانيا.

وخلص النقاش إلى أن التسليم المبكر والنشر السريع للصواريخ لن يكون ممكناً إلا بمشاركة الجنود الألمان، وأن تدريب الجنود الأوكرانيين على نشر صواريخ توروس بمفردهم سيكون ممكنا، لكنه سيستغرق أشهرا.