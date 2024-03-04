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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زاخاروفا تسخر من الدول الغربية: تعيش فراغا إعلاميا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

كشفت روسيا أن سكان الغرب ودول الناتو يعيشون فراغا إعلاميا وأن أنظمتهم لا تزودهم إلا بالمعلومات التي تتوافق مع وجهة نظرهم الرسمية ولا تسمح بنشر ما يخالف ذلك.

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الأنظمة الغربية تحظر كل ما يتعارض مع طرحها، لافتة إلى وقف بث قناة روسيا اليوم في دول "الناتو" لمنع نقلها الحقيقة.

وأضافت زاخاروفا أن حظر الغرب بث القناة وأغلاقها صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع فيديوهاتها يشير إلى بذل كل شيء لضمان حصول سكان الدول الغربية على معلومات ذات طبيعة واحدة فقط.

ودعت متحدثة الخارجية الروسية إلى تلقي المعلومات من المصدر الأصلي، والتعرف على روسيا من المصدر الرسمي الروسي ومتابعة الفضاء الإعلامي الروسي بأم العين دون وسيط.

ماريا زاخاروفا

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