مرض السمنة.. تحديات تواجه منظمة الصحة العالمية.. فيديو

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول مرض السمنة، وذلك تحت عنوان «مرض السمنة.. تحديات تواجه منظمة الصحة العالمية».

وأفاد التقرير: «بلا منازع أصبح مرض العصر الذي يشكل تحديا مختلفا أمام منظمة الصحة العالمية، وهو مرض السمنة، المرض الأكثر انتشارا، بينما يزيد عن مليار شخص حول العالم وفقا للعديد من الدراسات».

وأضاف: «وفي اليوم الرابع من مارس الموافق لليوم العالمي للسمنة، أعلنت منظمة الصحة العالمية بأنها تواجه تحديا بسرعة انتشار وزيادة المصابين بالسمنة، حيث كان يتوقع العلماء أن حاجز المليار مصاب قد يتم تجاوزه بحلول 2030».

وتابع: «ولكن ما حدث هذا العام، كان مفاجأة بإصابة أكثر من مليار شخص من بينهم مراهقون وأطفال بمرض السمنة».

وواصل: «وأعلنت الدراسة التي أجريت مؤخرا على أكثر من 220 مليون شخص عن تزايد نسبة السمنة بشكل كبير في البلدان المتوسطة ومحدودة الدخل عن غيرها من الدول».