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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مساعد وزير التموين يفتتح أول أكاديمية نوعية لتجارة التجزئة في أفريقيا

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

افتتح  الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أول أكاديمية نوعية لتجارة في أفريقيا.

 وتعد أول أكاديمية متخصصة  في قطاع التجزئة بهذا الحجم في مصر ، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتحسين الخدمات، حيث تتماشى مفهوم الأكاديمية  مع رؤية مصر 2030  التي تهدف الى تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكين المواهب المحلية والمساهمة في تعزيز جيل جديد من قادة ورواد قطاع التجزئة.
 
وتستهدف الأكاديمية تدريب وصقل مهارات اكثر من 5000 خلا لعام 2024 إضافة الى تجديد شركات جديدة مع كيانات تعليمية مرموقة وبدء برامج تعليمية مشتركة مع الجامعات مع التركيز بشكل خاص على الخريجين الجدد في قطاع التجزئة.

 وتتضمن البرامج تنمية المهارات لذوي الخبرة في مختلف الأقسام بما في ذلك الجزارة والمخابز والأطعمة والمشروبات والتوزيع والتطوير أيضا برامج لتعليم أساسيات التجارة الإلكترونية والمبيعات.
 
 ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم العشماوي،  مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة  الداخلية  أن  التجارة الداخلية تمثل جزءا أساسيا من الناتج القومي بواقع 22% لتصبح الأكبر تأثيرا في الناتج القومي.

وتهتم الدولة بالقطاع كونه قطاعاً واعداً إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية وصقل مهاراتهم، لافتا الى أن أكاديمية تجارة التجزئة تمثل امتدادا لرؤية الوزارة فيما يخص أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف، ونحن نسعى دائما لدعم المؤسسات التي تسير على هذا النهج وتشاركنا في رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر المصرية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري".

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