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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية إسلامي يكشف حقيقة سرقة الجن أموال حلمي بكر.. فيديو

داعية إسلامي
داعية إسلامي

كشف الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، حقيقة سرقة الجن لأموال الراحل الملحن حلمي بكر، قائلا: "رن عليا الراحل حلمي بكر للحضور في منزله، وسألني عن حقيقة سرقة الجن لأمواله".

 

وتابع الدكتور محمد علي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: «قلت للراحل حلمي بكر اللي سرقك شيطان الإنس مش شيطان الجن، وتم معرفة السارق بعد ذلك، حيث كان يضع منوما للراحل في الطعام أو الشراب ويقوم بسلب المال».

 

أكد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامية، أن هناك شخصا لم يركع ركعة واحدة ودخل الجنة، متابعا أن هذا الشخص أسلم في صباحية غزوة أحد.


وأضاف الداعية الإسلامية، أن هذا الشخص كان في صفوف المشركين، وحارب بعد أن انتقل الى صفوف المسلمين وحارب واستشهد، والاعمال بالخواتيم.
 

وتابع الدكتور محمد علي الداعية الإسلامية، أن تارك الصلاة يلقى غيا وهت مكان في النار تستعيذ منه جهنم، مستدركا أن هناك آية قرآنية في سورة مريم وهى بسم الله الرحمن الرحيم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا" صدق الله العظيم. 


وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد علي الداعية الإسلامية، إلى أن الفن منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام.

 

الأعمال بالخواتيم الإعلامية عزة مصطفى الداعية الإسلامية الشهوات برنامج صالة التحرير داعية إسلامية داعية إسلامي فضائية صدى البلد غزوة أحد حلمي بكر

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