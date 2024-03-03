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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داعية بالأوقاف: استقبلوا شهر رمضان بما كان يفعله سيدنا النبي

شهر رمضان
شهر رمضان

قال الدكتور أشرف فهمي، من دعاة وزارة الأوقاف، إنه من رحمة الله بعباده إنه جعل أعمال الخير متنوعة ومختلفة، لافتا إلى أن قدوتنا وأفضل من عمل الخير هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.  

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وأوضح العالم بوزارة الأوقاف،  اليوم الأحد: "السيدة خديجة رضى الله عنها عندما وصفت أعمال الخير التى كان يفعلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: (كلا والله ما يخزيك الله أبدًا ، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق)".


وأضاف: "علينا أن نتعلم مما كان يفعله سيدنا النبي خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان، شهر الخير والمودة وتجمع الأحباب ومحبة الأطفال، فالله غرس محبة هذا الشهر الفضيل فى العباد، ويبقى علينا أن نصل الرحم لو إحنا مقاطعينهم".
 

وزارة الأوقاف سيدنا النبى الأوقاف علماء وزارة الأوقاف

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