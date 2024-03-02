الأوقاف: إيفاد إمام وقارئين إلى أمريكا والهند لإحياء ليالي رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت 2 / 3 / 2024م إيفاد عدد من الأئمة إلى دول العالم لإحياء ليالي رمضان.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الأئمة الموفدين هم، كل من :

1. الشيخ/ محمد شعبان سليمان أبو عيطة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية- للعمل بمسجد الروضة بمدينة ميريديان - أمريكا - إمامًا.

2. الشيخ/ محمد إمام عبد الحليم زرزورة - مديرية الجيزة – للعمل باللجنة التذكارية للرئيس الهندي الأسبق فخر الدين علي أحمد - الهند - قارئًا .

3. الشيخ/ علي السيد حامد أحمد – مديرية الدقهلية - للعمل باللجنة التذكارية للرئيس الهندي الأسبق فخر الدين علي أحمد - الهند - قارئًا.

يأتي هذا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م ( 94 ) إمامًا وقارئًا.