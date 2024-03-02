عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إيفاد إمام وقارئين إلى أمريكا والهند لإحياء ليالي رمضان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت 2 / 3 / 2024م إيفاد عدد من الأئمة إلى دول العالم لإحياء ليالي رمضان.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الأئمة الموفدين هم، كل من :
1. الشيخ/ محمد شعبان سليمان أبو عيطة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية- للعمل بمسجد الروضة بمدينة ميريديان - أمريكا - إمامًا. 
2. الشيخ/ محمد إمام عبد الحليم زرزورة - مديرية الجيزة – للعمل باللجنة التذكارية للرئيس الهندي الأسبق فخر الدين علي أحمد - الهند - قارئًا .
3. الشيخ/ علي السيد حامد أحمد – مديرية الدقهلية - للعمل باللجنة التذكارية للرئيس الهندي الأسبق فخر الدين علي أحمد - الهند - قارئًا. 

يأتي هذا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م ( 94 ) إمامًا وقارئًا.

وزير الاوقاف الأئمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة: حلمي بكر كان حارس الموسيقى وعمود من أعمدتها في الشرق

حكم استعمال الصابون والمعقمات ذات الرائحة أثناء الإحرام

استثمارات ضخمة.. الحبتور عن رأس الحكمة: تأكيد عمق العلاقات بين مصر والإمارات

بالزيادة الجديدة.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

جامعة عين شمس: أعداد الوافدين تجاوز الـ10 آلاف طالب من 80 جنسية.. وهذا رابط التسجيل المبكر لهم

الذكاء الاصطناعي يجتاز الاختبارات البشرية بحلول 5 سنوات.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

مولتاتولى.. فضيحة للمستعمر الهولندي جعلته من أشهر الكتاب| ما القصة؟

أطعمة تعالج التهاب الركبة والمفاصل.. وأخرى تزيدها ألما

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ