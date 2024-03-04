رئيس الوزراء الأوكراني: يجب دراسة ارتفاع الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي

طالب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الإثنين، بضرورة دراسة مسألة سبب ارتفاع صادرات البضائع الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الحرب الأوكرانية.



وقال رئيس الوزراء الأوكراني خلال مؤتمر صحفي حول نتائج أربع سنوات من عمل الحكومة، "ما يلفت انتباهي هو أن إجمالي وزن الصادرات من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بلغ 4.9 مليون طن، منها حوالي 300 ألف طن حبوب و200 ألف طن منتجات زراعية أخرى، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكراني.



وأضاف "في عام 2023، كان 5.1 مليون طن في 11 وهذا يعني أنه على الرغم من الحرب والعقوبات والحدود المغلقة، فإن الصادرات من روسيا إلى أوروبا آخذة في الارتفاع وهذا يشمل الحبوب والذرة وغيرها من المنتجات الزراعية وهذا أيضًا بملايين الأطنان".



وتابع شميهال: "يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل الميزانية الروسية وهذه هي الحصة التي يمكن أن يكون للمزارعين البولنديين والأوكرانيين في السوق هذه هي القضية".