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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجعت مليون جنيه.. خبير يعلن مفاجأة في أسعار فئات من السيارات

سيارات
سيارات

كشف محمود خيري، خبير أسواق السيارات، آخر تطورات تراجع أسعار السيارات في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن السوق يشهد حراكا كبيرا خلال الأيام الحالية.

وأضاف “خيري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك تراجعا في بعض أسعار السيارات وصل إلى مليون جنيه. 

وتابع أن الأوفر برايس على السيارات الاقتصادية للفئة المتوسطة كان وصل إلى أكثر من مليون جنيه على سعر السيارة الرسمي، ومعظم السيارات الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا في أسعارها لا تدفع ضرائب، كما أن سعر السيارة التي تبلغ 32 ألف دولار، وصل سعرها في السوق المحلي لأكثر من 3.5 مليون جنيه، أي أن سعر الدولار فيها وصل 100 جنيه.

وأكد محمود خيري، أن هناك فئة من المواطنين تم خادعهم في أسعار السيارات الاقتصادية، كما أن بعض التجار رضخت وحدث تنازل في الأوفر برايس لبعض السيارات وصل مليون جنيه، لافتا إلى أن السيارات متعددة الاستخدام، كان سعرها يتراوح بين 3.2 مليون إلى 3.8 مليون جنيه، والآن سعرها وصل إلى 2.6 مليون جنيه، أي أن سعرها انخفض مليون جنيه.

وأشار محمود خيري إلى أن السيارة الأكثر استخداما في مصر، وكان سعر أعلى فئة لها 480 ألف جنيه، ولكن سعرها وصل إلى 2.6 مليون جنيه، وانخفض سعرها إلى 1.8 مليون جينه.

ونوه بأهمية تدخل الدولة لضبط أسعار السيارات في السوق، مطالبا المواطنين بضرورة التأني خلال الفترة الحالية وعدم شراء السيارات.

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