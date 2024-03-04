"صحة الإسكندرية": إدارة ذوي الهمم تنظم ندوات توعوية حول ضعف السمع

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، عبر إدارة ذوي الهمم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسمع للتوعية بأهمية حاسة السمع ونشر الوعي المجتمعي حول خطورة ضعف السمع وضرورة العناية بالأذن، وذلك تحت شعار "فلنجعل العناية بالأذن والسمع متاحة للجميع".

وذكرت مديرية الصحة، في بيان اليوم الإثنين، أنها نظمت ندوات للتوعية في إطار الاحتفالية تحت رعاية وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، بالتزامن مع القافلة الطبية المقامة بمنطقة بشاير الخير التي تستمر حتى 7 مارس الجاري.



وأضاف البيان أن الندوات تناولت مخاطر التعرض للضوضاء والفحص المبكر لحديثي الولادة للاكتشاف والتدخل المبكر لعلاج ضعف السمع وأهمية السماعة الطبية في علاج ضعف السمع واكتساب اللغة بالنسبة للأطفال والدور الفعال لطبيب السمع والاتزان في الاكتشاف المبكر والمتابعة المستمرة للحفاظ على حاسة السمع.

كما أوصت الندوات باتباع قاعدة 60-60 التي تنص على ألا يزيد استخدام السماعات غير الطبية عن 60 دقيقة في اليوم على مستوى صوت 60% مع أخد فترات راحة من الاستماع بشكل دوري، والمراجعة الدورية للطبيب وعمل قياس للسمع عندما يطلبه الطبيب، وتقليل التعرض للضوضاء.