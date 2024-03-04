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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: العالم يترقب نتائج محادثات القاهرة بشأن التهدئة بغزة

سمير فرج
سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

 

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وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الحرب في قطاع غزة تؤثر على العالم بأكمله خاصه بعد اعتراض الحوثيين للعديد من السفن في البحر الأحمر ".

 

 وأضاف سمير فرج :" انطلقت في مصر مفاوضات ومباحثات في مصر من أجل  التوصل إلى تهدئة وهدنة قبل شهر رمضان الكريم ".

 

 وتابع سمير فرج :" نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب في قطاع غزة لأنه بعد توقف الحرب سوف يدخل السجن ".

 

 واكمل سمير فرج :" العالم يترقب نتائج مباحثات ومحادثات القاهرة الجارية الآن بشأن التهدئة في قطاع غزة ".

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