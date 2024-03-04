سمير فرج: العالم يترقب نتائج محادثات القاهرة بشأن التهدئة بغزة

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الحرب في قطاع غزة تؤثر على العالم بأكمله خاصه بعد اعتراض الحوثيين للعديد من السفن في البحر الأحمر ".

وأضاف سمير فرج :" انطلقت في مصر مفاوضات ومباحثات في مصر من أجل التوصل إلى تهدئة وهدنة قبل شهر رمضان الكريم ".

وتابع سمير فرج :" نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب في قطاع غزة لأنه بعد توقف الحرب سوف يدخل السجن ".

واكمل سمير فرج :" العالم يترقب نتائج مباحثات ومحادثات القاهرة الجارية الآن بشأن التهدئة في قطاع غزة ".