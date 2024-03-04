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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحصائيات مرعبة.. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يكشف جـ.ـرائم الاحتلال الإسرائيلي

غزة
غزة

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، اليوم الاثنين، إن هناك أكثر من 71 ألف شخص مصابين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحذر مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان له، من المجاعة في شمال غزة محملا الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة من استمرار سياسة التجويع، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في شمال غزة.

وأضاف مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة ليست الوسيلة المثلى، والحل الأمثل يتضمن في إدخال المساعدات عبر المعابر البرية، مشددا على أن تعليق توصيل المساعدات إلى شمال غزة حكم بالموت على أكثر من 700 ألف إنسان.

وأشار الثوابتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عددا من المجازر بحق مدنيينفي غزة  كانوا ينتظرون المساعدات في شمال غزة، لافتا إلى أن الاحتلال ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وقال إن الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن يتحملون المسؤولية الكاملة تجاه تجاوزات حقوق الإنسان في غزة، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنشآت الطبية في قطاع غزة وهو ما يعد جريمة حرب.

وأوضح مدير المكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب حتى الآن 2675 مجزرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن المستشفيات في قطاع غزة استقبلت حتى الآن 30534 شهيدا بينهم 13430 من الأطفال و8900 من النساء، كما تم استشهاد 364 من الأطباء والطواقم الطبية و48 من العاملين بالدفاع المدني و132 صحفيا حتى الآن جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشرا الثوابتة إلى أن الخسائر التقديرية الأولية المباشرة للحرب على غزة حوالي 15 مليار دولار حيث تم تدمير أكثر من 360 ألف وحدة سكنية، محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية عن المجازر والمجاعة في قطاع غزة.

وطالب مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

كما طالب كل المؤسسات الإنسانية بالعودة للعمل فورا في شمال غزة مع تأزم الموقف الإنساني هناك.

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