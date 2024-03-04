تحول موقف واشنطن بعد 5 أشهر من العدوان على غزة.. تفاصيل

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول تبدل موقف الولايات المتحدة خلال فترة الحرب على غزة، وذلك بعنوان « من الدعم المطلق إلى التحذير من ويلات الحرب.. تحول موقف واشنطن بعد 5 أشهر من العدوان على غزة».

وأفاد التقرير: «من الدعم المطلق وتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ اليوم السابع من أكتوبر الماضي إلى التحذير من استمرار ويلات الحرب على قطاع غزة وتنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى سُكان القطاع الذي يتضور جوعا».

وأضاف: «هكذا كان تحول موقف الإدارة الأمريكية بعد مرور 5 أشهر على الحرب في غزة، صاحبة الموقف المندد بعدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة هي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والتي أكدت خلال كلمة لها أثناء زيارتها لولاية ألاباما أن سُكان القطاع يعانون كارثة إنسانية نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع المكلوم».

استهداف قوات الاحتلال للفلسطينيين الأبرياء

وتابع: ««هاريس» نددت باستهداف قوات الاحتلال للفلسطينيين الأبرياء أثناء انتظارهم للحصول على بعض المساعدات الإنسانية بدوار النابلسي في مدينة غزة، والذي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد فضلا عن مئات المصابين والجرحى».