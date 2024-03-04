مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط حول الدبلوماسية المصرية ودورها في حرب غزة

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية برئاسة الدكتور حاتم العبد، يوم الأحد المقبل، مؤتمرا بعنوان: الدبلوماسية المصرية وحرب غزة "ريادة دور واضطلاع بمسؤولية" لإلقاء الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية الرائدة لفض النزاع وإنهاء الأزمة في الأراضي الفلسطينية.

يأتى ذلك في ضوء الأوضاع الراهنة وما تتعرض له غزة من مجازر وحرب مستعرة، تعمل مصر جاهدة على الوصول إلى حل لإنهاء الصراع وفرض السلام

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضیاء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز.

وأوضح المركز أن رسوم المشاركة في المؤتمر، تبلغ للباحث المصري: ٤٠٠ جنيه، وللباحث الأجنبي ٥٠ دولارا.