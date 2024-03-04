من داخل المخيمات.. القاهرة الإخبارية ترصد معاناة النازحين الفلسطينيين بجنوب غزة

رصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية"، معاناة النازحين الفلسطينيين، بداية من مخيمات خان يونس المصرية إلى مخيمات النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، منوهة بأن المخيمات الممتدة عشرات الكيلومترات تبرهن على تحركات مصرية لا تتوقف من أجل دعم وعون الأشقاء في القطاع.

وتعكس صورة مئات المخيمات الفلسطينية المنتشرة في أرجاء متفرقة من محافظة رفح الفلسطينية، حجم المعاناة والخسائر التي تكبدها سكان القطاع في مأساة إنسانية تضرب القطاع بالكامل.







وقالت سيدة فلسطينية: "ضربونا بالدبابات والصواريخ فخرجنا مع أبنائنا من خان يونس، ونحمد الله على أننا نجينا ونبحث عن المياه واللقمة وراء كل شيء، فلا صحة ولا أكل صحي".

وقال نازح فلسطيني: "عانينا بشدة من الاستهداف والجو البارد والخوف، وأشكر التلفزيون المصري على اهتمامه بنا".

وذكر التقرير أن هناك نقصا في الغذاء والماء وبكل ما تعنيه الكلمة من حياة لكن الدولة المصرية تحاول توفير ظروف معيشية ملائمة للفلسطينيين وتقديم مستوى خدمات معيشية متعددة.

