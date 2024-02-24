أقامته مصر للأشقاء الفلسطينيين.. أول فيديو لمعسكر النازحين 2 في خان يونس

بدأت مصر في إقامة معسكر النازحين رقم 2 في خان يونس، وذلك في إطار سعى مصر للتخفيف عن الاشقاء الفلسطينيبن، وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجارى بالتنسبق مع الهلال المصرى والفلسطينى، وسيعقبه إقامة مستشفى ميدانى بمدينة رفح ومعسكر آخر شمال دير البلح، بالإضافة لتخصيص مركزى توزيع مساعدات برفح.

إقامة مستشفى ميداني

وأفادت مصادر للقاهرة الإخبارية بإقامة معسكر النازحين رقم 2 في خان يونس بأن مصر بدأت في إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة ويسع لحوالي 4000 شخص ومزود بالكهرباء ودورات المياه، وسيعقبه إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح الفلسطينية ومعسكر آخر شمال دير البلح..