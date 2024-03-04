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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون.. ويستقبل وفد "يونيك"

صدى البلد

بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم /الاثنين/ هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والوفد المرافق، تعزيز سبل التعاون المشترك.


وأعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بالزيارة الأولى لمحافظة الأقصر، وعن تمنياتها بالمزيد من التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال السياحة والآثار ومختلف مجالات التنمية.


بدوره، ثمن محافظ الأقصر، جهود الوكالة الأمريكية المستمرة لبرامج التنمية في المحافظة، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية ووكالة الجداوي في إسنا، معربًا عن تطلعه نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.


واستعرض المحافظ، عددًا من مشروعات المحافظة وخاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية والمناطق الصناعية، وإنجازات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تستهدف تحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مواطن مصري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وجهود المحافظة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.


وبدوره، أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اهتمام الوكالة بالتعاون الفعال مع المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الأقصر من المحافظات الواعدة.


تأتي زيارة السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، على هامش زيارتها لمحافظتي الأقصر وسوهاج وزيارة المواقع الأثرية بالمحافظتين.


وفي سياق قريب، استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفد اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "يونيك" بقيادة الدكتور ديفيد سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي، وبرفقته ايزابيلا بوماريتو مدير المشروع، في اطار اطلاق منحة الدعوة المفتوحة الممولة من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "اليونيك".


وأوضح سكالماني، أن المنحة ستكون متاحة لجميع المصريين في مختلف مجالات الفن والثقافة مثل الموسيقى، والأدب، والحرف اليدوية، والفنون البصرية، والإقتصاد الإبداعي، والمسرح، والتصوير، وغيره من المجالات للتقديم عليها، كجزء من أنشطة اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، لتنشيط التبادل الثقافي والفني بين مصر وأوروبا، وازدهار الساحة الفنية والثقافية في مصر.


بدوره، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بزيارة وفد اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، وتبادل الأفكار والخبرات وبدء شراكة قوية في مختلف المجالات، كما أعرب عن رغبته في تفعيل التعاون من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المدن الإيطالية ومنها تورينو، وسردينيا، وكابروس، واوريستيانو.


جدير بالذكر أن وفد اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية عقد جلسة تعريفية اليوم في مكتبة مصر العامة، للتوعية بالمنحة ومجالاتها.

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